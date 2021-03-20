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20 Mar 2021 - 10:23- Gündem G: 20 Mar 2021 - 10:27

İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

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FUTBOL SAHALARI İÇİN MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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20 Mar 2021 - 10:23 - Gündem

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