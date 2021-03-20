Hatay Arsuz'da kat karşılığı inşaat işi yaptırılacak

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 22.02.2021 tarih ve 80 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

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