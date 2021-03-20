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20 Mar 2021 - 10:34- Spor G: 20 Mar 2021 - 10:41

Babadan kıza miras; boksörlük

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda başarıya imza atan boksör, Uğur Günay, şimdi ringe birlikte çıktığı 12 yaşındaki kızı İrem’i şampiyonalara hazırlıyor. Eski boksörün en büyük hedefi, eğittiği kızının olimpiyatlarda ringe çıkıp şampiyon olması.
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  İzmit’te yaşayan 32 yaşındaki Uğur Günay, 15 yıl süren boksörlük kariyerine, ringde 12 yaşındaki kızı İrem’i eğiterek devam ediyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı başarılarla birçok başarıya imza atan eski boksör uğur Günay’ın 12 yaşındaki kızı İrem, 1 yıl önce babasının madalyaları ve başarılarından etkilenerek boks sporu ile ilgilenmeye başladı. Boks kariyeri sakatlanması sebebi ile sonlanan Uğur Günay’ın İzmit’te açtığı spor salonunda kızı İrem de eğitim almaya başladı. Uğur Günay Boks Akademisi'nde diğer öğrencileri ile birlikte eğittiği İrem, sürekli olarak babası ile antrenman yapıyor. 1 yıl boyunca babasından aldığı eğitimi ile başarılı bir boksör olma yolunda ilerleyen İrem, Haziran ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ringe çıkmaya hazırlanıyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi örnek alan İrem, Türk bayrağını dünyada dalgalandırıp olimpiyatlarda altın madalya almayı hedefliyor.

“ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Antrenör olarak boksörlük kariyerine devam eden Uğur Günay, yeni sporcular yetiştirmek için antrenörlüğe başladığını belirterek, “Boksa 10 yaşında başladım. Sırasıyla miniklerde, yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde olmak üzere 6 tane Türkiye şampiyonluğum, 1 tene uluslararası birinciliğim ve Avrupa üçüncülüğüm var. Sakatlandım, sporcunun handikabı. Bundan dolayı spor hayatımı bitirmek zorunda kaldım. Daha sonra antrenörlük belgemi aldım. Şu anda İzmit’te bir spor salonu açıp, yeni sporcular yetiştiriyorum. Ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Amacımız bu. İnşallah başaracağız” dedi.

“ ONUN DA YAPMASI BENİ AYRICA MOTİVE EDİYOR”

Kızının kendisi gibi küçük yaşta boksa başlamasının kendisini gururlandırdığını belirten Uğur Günay,“Kızımın boks sporunu seçmesi benim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü ben bu sporu 15 yıl boyunca yaptım. Sayısını bilmediğim başarılarım var. Kendi kızımı daha iyi çalıştırarak, kendi eksikliklerimi onun yapmamasını sağlayarak başarılı olacağız. Kendisi bunu da gösteriyor. Hırsıyla, cesaretiyle öncelikle Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu olup olimpiyatlarda boy gösterecek. Buna biz de kendisi de inanıyor. Haziran ayında Türkiye şampiyonasına gideceğiz. İrem de bu müsabakada boy gösterecek. Hedefimiz şampiyonluk. Ardından Milli Takım’ı hedefliyoruz. Kızımı çalıştırmak ayrı bir gurur. Çünkü yıllarca ben bu sporu yaptım, onun da yapması beni ayrıca motive ediyor. İnşallah başarılı olacağız” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİ GURURLANDIRIP, BAYRAĞIMIZI ŞANLANDIRMAK İSTİYORUM”

Babasının kendisini müsabakalara hazırlaması karşısında gururlandığını ve daha çok azim ettiğini ifade eden İrem ise, “1 sene önce boksa başladım. Babamın boks alanında aldığı madalyalar hoşuma gidiyor, ben de o madalyalardan kazanmak istiyorum. Hedefim yükseklerde, çok çalışıp şampiyon olmak istiyorum. İlk olarak Türkiye, daha sonra Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Babamın beni çalıştırması güzel bir duygu. İstediğim her şeyi sorabiliyorum.24 saat boyunca yanımda. Benim için çok büyük bir şans. Benim en çok örnek aldığım sporcu Busenaz Sürmeneli. Onun gibi olmak istiyorum. Busenaz Sürmeneli gibi ülkemizi gururlandırıp, bayrağımızı şanlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu

# İzmit, eğitim

20 Mar 2021 - 10:34 - Spor

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