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20 Mar 2021 - 11:46- Gündem G: 20 Mar 2021 - 11:48

İzmit Belediyesi 2 bin 132 çifti ücretsiz evlendirdi

Sosyal belediyecilikte yeni bir dönem başlatan ve belediyenin tüm imkânlarını halkın hizmetine sunan İzmit Belediyesi’nin nikâh salonlarını ücretsiz yapması 1 yılda 2 bin 132 çiftin cebine tasarruf olarak yansıdı. 600 TL’den 1 TL’ye düşürülen uygulamayla 1 milyon 280 bin TL İzmitlilerin cebinde kaldı
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Belediye çalışmalarında tasarruf politikası izleyen ve tasarruflarla sağlanan birikimleri işçiye zam ve ilçeye yatırım olarak değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bununla yetinmedi. Göreve başladıktan sonra evlenecek çiftlerin masrafını azaltarak aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen Başkan Hürriyet belediyeye ait nikâh ve düğün salonlarını ücretsiz hale getiren adımlar attı. Sosyal belediyeciliği her alanda uygulamaya dikkat eden Hürriyet, 2020 yılında başlayan uygulamayla 600 TL olan salon kiralama ücretleri 1 TL’ye düşürdü.

2 BİN 132 ÇİFT ÜCRETSİZ YARARLANDI

Nikâh salonlarını 1 TL gibi sembolik rakamla halkın hizmetine sunması vatandaşın cebine de tasarruf olarak yansıdı. İzmitlinin ekonomisine katkı sunmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için projeler üreten Hürriyet evlenecek çiftlerin mutlu günlerine de ortak oldu. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren hizmet sayesinde 2 bin 132 çift, belediyeye bağlı 6 kültür merkezinde nikâhlarını ücretsiz kıydırdı. Nikâh salonu tutmak için elini cebine atmayan İzmitliler hafta içi mesai saatlerinde ücretsiz, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında ise 1 TL’ye dünya evine girdi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DESTEK OLDU

Nikâh işlemleri için halka ücretsiz olarak kapılarını açan Yunus Emre Kültür Merkezi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi, Ayazma Kültür Merkezi, Alikahya Kültür Merkezi ve Erol Olçok Kültür Merkezi’nde toplamda 2 bin 132 nikâh ücretsiz kıyıldı. Başkan Hürriyet göreve gelmeden önce nikâh salonu kiralama bedeli olarak İzmitli vatandaşlardan alınan 600 TL tamamen kaldırılarak, 1 milyon 279 bin 200 TL İzmitlinin cebinde kaldı. Özellikle pandemi döneminde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara ücretsiz salon hizmeti de önemli destek oldu. 

‘BİN TL DEĞİL, 1 TL’ SLOGAN OLDU

İzmit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Birimi’nin uzun yıllardır evlendirme memuru olarak çalışan ve kıydığı nikâhlarla çiftlerin mutlu günlerini imza altına alan Fikri Sever, “Vatandaşlarımız nikâh salonu ücretini sorduklarında hafta sonları 1 TL olan göstermelik ücret bedelini ifade ettiğimizde önce inanamıyor ve ‘Bin TL mi?’ diye soruyor ve teyit almak istiyor. O günden beri nikâh işlemleri için başvuruya gelen çiftlerimize ‘Bin TL değil, 1 TL’ diyoruz. İzmit halkı ücretsiz nikâh salonu hizmetinden yararlanabildikleri için son derece memnun.” dedi.
# İzmit, destek

20 Mar 2021 - 11:46 - Gündem

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