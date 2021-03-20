106. Yılında Çanakkale Zaferlerini Anlamak  

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Sayılır’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, akademisyenler ile öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, kadim tarihimizin en önemli günlerinden bir tanesinin 18 Mart olduğunu ifade ederek, “Çanakkale Savaşı, toprağın her karışının şüheda kanıyla sulandığı, özünde vatan sevgisi olan kutlu bir destandır. Çanakkale savaşlarına baktığımızda, dengelerin bir olmadığı koşullarda, yaralı bir toplumda öz yurdunu korumak için şahlanan bir milletin zaferini görmekteyiz. Bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin ülkemiz tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu belirten Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, “Bu zafer öylesine büyük öylesine şanlı bir zaferdir ki, hakkında yüzlerce kitap bile yazılsa, yine de anlatılacak çok şey kalır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitleri ve gaziler olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Çanakkale Zaferi’nin sadece Türk millet için değil, tüm mazlum milletler için bir dönüm noktası olması sebebiyle Dünya tarihi açısından da ayrı bir yeri olduğunu aktaran Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin, sözü konferans konuşmacısı Doç. Dr. Burhan Sayılır’a bıraktı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün nasıl belirlendiği ile ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Doç. Dr. Sayılır, Çanakkale Cephesi’nin açılışı, Çanakkale Savaşı’nın önemi ve sonuçlarını ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı’nın sosyal, ekonomik ve askeri boyutlarına da değinen Doç. Dr. Sayılır, günümüzde özellikle sosyal medyada çok fazla yanlış bilginin dolaştığını ve bu yanlış bilgilerin de Çanakkale şehitlerimizin kahramanlıklarına gölge düşürdüğünü vurguladı.

Çanakkale Savaşı’nın psikolojik bir boyutu da olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sayılır, “Balkan savaşının kaybedilmesi, hem devlet yetkilileri hem de ordudaki subaylarda psikolojik bir yıkıntıya neden olmuş ve Avrupa ile baş edeme düşüncesi oluşmaya başlamıştı. Çanakkale Savaşı bu psikolojiyi yerle bir etmiş, bir çarpan etkisi yaratmış ve bu etki de İstiklal Harbi’nin kazanılmasına katkı sağlamıştır.” dedi. Çanakkale Savaşı’nın nüfusa etkisi, Çanakkale’de hangi milletlerle savaştığımızı, Atatürk’ün başarılı olma nedenlerini ve şehitlikler ile mezarlıkların oluşturulması ile ilgili bilgiler de paylaşan Doç. Dr. Sayılır, “Bugün buralardaysak, canından vazgeçmiş şehitlerimize borçluyuz, bir insanın en değerli şeyi canıdır. Onlara ne kadar dua etsek ne kadar minnet duysak azdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.