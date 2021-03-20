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20 Mar 2021 - 15:49- Siyaset G: 20 Mar 2021 - 15:53

Ellibeş’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ilgili görüşünü sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
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Kadın hakları üzerinden siyasi istismara izin vermeyeceklerini kaydetti: “Toplumun talep ve beklentilerine karşılık olarak Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekilerek kadına yönelik şiddetle mücadeleden bir adım geri atmadı. Aksine kadınların insan haklarını tesis etmek için insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokusuna uygun, özgün ve öncü metinler ortaya çıkarmanın önünü açmıştır. Dün partizan bir bakış açısıyla bu sözleşmeyi eleştirenlerin bugün savunuculuğuna soyunması, kadın hakları üzerinden bir kez daha siyasi istismar girişimden başka birşey değildir.” 
# İstanbul

20 Mar 2021 - 15:49 - Siyaset

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