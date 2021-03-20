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20 Mar 2021 - 16:04- Asayiş G: 20 Mar 2021 - 16:06

Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Körfez D100 Karayolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Olay, Körfez D100 Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Şencan idaresindeki 27 Y 9891 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Şencan, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# Körfez

20 Mar 2021 - 16:04 - Asayiş

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