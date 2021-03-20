Olay, Körfez D100 Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Şencan idaresindeki 27 Y 9891 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Şencan, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
20 Mar 2021 - 16:04- Asayiş Güncelleme: 20 Mar 2021 - 16:06
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
Körfez D100 Karayolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.