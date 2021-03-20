HDP’den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması

HDP Kocaeli İl Örgütü tarafından baharın gelişi ve doğanın uyanış günü olarak adlandırılan Nevruz Bayramı kutlandı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan kutlamaya HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte alana girenler tek tek aranırken, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu da cep telefonuyla bağlanarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müzisyenlerin çaldığı şarkılarla eğlenen katılımcıların, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemeleri dikkat çekti. Katılımcıların birçoğu el ele tutuşarak, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.