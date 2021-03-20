15 yaşındaki elif toprağa verildi

Körfez Güney Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Erdağı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp ritim bozukluğu olan Elif Erdağı, ablasının çocuklarını parkta oynattığı esnada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdağı, hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 kez kalbi duran genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdağı’nın kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken 2013 yılında ablasının da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Elif Erdağı’nın cenazesi hastanede yapılan işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Erdağı’nın cenazesi Körfez İgsaş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığında toprağa verildi. Erdağı’nın tabutuna sarılan arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.