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20 Mar 2021 - 17:15- Gündem G: 20 Mar 2021 - 17:17

Hürriyet, özel çocuklarla hayallerini resmetti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, down sendromlu Ezgi Nur Kahraman ve Ali Kandemir’i makamında ağırlayarak onlarla birlikte hayallerini resmetti
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesinde down sendromlu Ezgi Nur Kahraman ve Ali Kandemir’i anneleriyle birlikte makamında ağırladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı İlkin Kılıçarslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette belediye başkanı Hürriyet konuklarıyla yakından ilgilendi. 

RESİMLERİNİ HEDİYE ETTİLER

Ezgi Nur Kahraman ve Ali Kandemir ile bir süre sohbet eden başkan Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra çocuklarla birlikte masanın başına geçerek resim yaptı. Hürriyet, down sendromlu çocuklarının hayallerini onlarla birlikte resmederken çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Down sendromlu çocuklar büyük bir mutlulukla çizdikleri resimleri Başkan Hürriyet’e hediye etti. 

# İzmit, Kocaeli, destek

20 Mar 2021 - 17:15 - Gündem

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