Kocaeli’den haykırdılar! Kadınlar İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyor

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2011 yılında TBMM'de onaylanan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle fesh edildi. Bugün akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolunda bir araya gelen Kocaeli Kadın Platform Üyeleri ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnsiyatifi üyesi kadınlar kararı protesto etti. Açıklamaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, HDP İl Yöneticisi Selda İlgöz ve kadınlar katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklamasında çevik kuvvet ekipleri yürüyüş yolu önünü tuttu.

“HUKUKA AYKIRIDIR”

Kadınlar adında açıklamayı Elif Sinem Arıkan gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2021 yılının ilk 79 gününde 77 kadın öldürüldü. Kadına yönelik şiddet bu kadar artmışken, her gün kadın cinayeti işlenirken kadına yönelik şiddeti engellemek için hazırlanan İstanbul Sözleşmesinin gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi feshedilmesini kabul etmiyoruz. Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile temel hak ve kişi hakları düzenlenemez. Dolayısıyla; insan haklarını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi’nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi hukuka aykırıdır.

AYRIMCILIĞIN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR

Anayasaya aykırı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanarak Türkiye ilk imzacısı olduğu bir uluslararası insan hakları sözleşmesinin feshi yok hükmündedir. “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” yani bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kaldırıldı. Hukuksuz bir şekilde yayınlanan kararname ile AKP iktidarı kadın-erkek eşitliğine saldırmış kadınların ayrımcılığa uğramasını önünü açmıştır.

SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sanki aylardır bu taleplerimizi bulunduğumuz her mecradan iletmemişiz gibi, hem de tüm Türkiye’de meydanlar dolusu kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmediğimizi haykırdığımız 8 Mart’ın hemen ardından, bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığını Resmi Gazete’den öğrendik. İstanbul Sözleşmesi kimsenin iki dudağının arasında değildir. Milyonlarca kadının hayatı ve hakları tek bir adamın kararına sığamaz, milyonlarca kadının canı tek adamın bekasına kurban edilemez. Bu sözleşmeyi biz kadınlar dişimizle, tırnağımızla, mücadelemiz ile kazandık. Haklarımızı elimizden almanıza, bizleri şiddete ve öldürülmeye mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz!

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Sözleşmesinden çıkılması tarihi bir hatadır. Bu karar Türkiye tarihine bir utanç sayfası olarak geçecektir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kadınların kazanımlarına yapılmış en büyük saldırıdır. Sözleşmeyi nasıl kazandıysak öyle savunacağız. AKP hükümetinin kadınlara karşı açtığı savaşta kaybeden biz kadınlar olmayacağız. Meclis yetkileri gasp edilerek alınan bu karar yok hükmündedir, kararı tanımıyoruz. Kadınların, çocukların, LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarını ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi Bizimdir, Vazgeçmeyeceğiz”