Türk Ocakları’nda Arha dönemi başladı

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi 17’nci Olağan Genel Kurulu’nu İzmit Fuar İçi Dr. Şefik Postalcıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. 7 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren ve yeniden aday olmayan mevcut Başkan Yücel Alpay Demir, görevini mevcut Başkan Yardımcısı Mustafa Arha’ya devretti. Genel kurulda 7 yönetim kurulu, 3 denetim kurulu, 3 üst kurul delegesi ve 25 kişilik Hars Heyeti de belirlendi. Kocaeli’yi Ankara’da temsil edecek üst kurul delegesinde 3 kadın üyeye yer verilmesi ise dikkat çekti. Genel kurulda Hars Heyeti Başkanlığı’na seçilen Yücel Alpay Demir, genel kurulda yaptığı konuşmasında, “Hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

DERNEK TEMSİLCİLERİ ORADAYDI

İzmit Fuar İçi Dr. Şefik Postalcıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

“İLERİ GELEN OLMAK HEP İSTERİM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda kürsüye çıkan mevcut Başkan Yücel Alpay Demir, “Türk Ocakları Kocaeli şubemizin 17. Olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Her zaman yaptığım gibi son söylemem gerekeni yine en başta söyleyeyim, hiçbir yere gitmiyorum. 100 yıl daha ömrüm olsa bu şerefli görevi ömrümün sonuna kadar sürdürmek, her girdiğim ortamda Türk Ocağı başkanı olarak karşılanmak, ilgi, alaka sevgi ve saygı görmek ve şehrin ileri gelenlerinden biri sayılmayı inanın hep isterim” dedi.

“EN AZ BENİM KADAR EMEK VERDİ”

“Türk Ocağı başkanlığına doydun mu derseniz, inanın doymadım” diyen Demir, “İnanın başkanlık yaptığım 7 yıl boyunca da gördüğüm bu tarifsiz muhabbet ve sevgiyi eminim ki benim gibi her Türk Milliyetçisi görmek ve tatmak ve bu destek ile güzel hizmetler üretmek ister. Ben de ‘Ben bu onurlu görevi en az benim kadar ehil ve layık dava arkadaşlarıma devretmek istemezsem, vazgeçmezsem nasıl olur’ diye düşündüğüm için kendisi istemedikten sonra yerine geçilemeyecek ve aslında devretmesi de beklenmeyen tüm başkanlara örnek olmak için Ocak başkanlığı görevimi, bu Ocağa en az benim kadar emek veren, en az benim kadar layık dava arkadaşlarıma devretmenin mutluluğu huzuru ve gururu ile huzurlarınıza geldim” diye konuştu.

“MAKAMLAR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMESİN”

Makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Demir, “Bence; sivil toplum kuruluşu veya siyasi bir partide hizmete başlar iken o görevin ve o makamın süresinin ne zaman dolacağı da en baştan konuşulmalı ve bu süreye sadık kalınmalı ki, sonradan darılma kırılma gücenme olmamasın. Makamlar alışkanlığa dönüşmesin. Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda inanıyorum ki ben inşallah bugün de zararda değilim. Evet; şube başkanlığına yeniden aday değilim ama sadece şube başkanlığına aday değilim. Ocağımızın maddi manevi tüm zahmetlerine, tüm hizmetlerine, yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz gibi, sizler gibi ben de talibim. Sadece birkaç yıl değil, inşallah ömrümün sonuna kadar talibim” ifadelerini kullandı.

“AŞK İLE DEVAM EDECEĞİM”

En büyük duası ve amacının başkan olmadan da başkan sorumluluğu ile hizmet edilebileceğini önce kendine ispat etmek olduğunu söyleyen mevcut Başkan Demir, “Bu kongreden sonra ocağımızın hars heyeti görevi ile gençlerimize, milli kuruluşlarımıza, Türk Milliyetçiliği fikri ile şehrimizin sosyal ve kültürel alanda bize ihtiyaç duyduğu maddi manevi her konuda Ülkücü fikir dünyasının bana kazandırdığı yetenek ve bilinç ile hizmet etmeye bu sorumluluğu idrak ettiğim o ilk günkü aşk ile devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“ALLAH İNANANLARLA BERABER”

Son olarak Demir, “Siyaseten her şartta kazanmanın getirdiği ve ötekileştirilmenin açtığı yaraları güven bunalımını, şiddete ve suça eğilimi, yoksulluk ve yoksunluk duygusunu, okumanın getirdiği ağır maddi zorlukları, bu şehrin cömert aydınları, münevverleri, vatan millet sevdalıları ve adil insanları olarak hep birlikte onaracak, tüm yaraları hep birlikte saracağız. Kavgasız, gürültüsüz, kaygısız ve güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Çünkü Allah inananlarla beraberdir. Çünkü biz; Biz hep birlikte Türk Milletiyiz. Varlığımız Türk varlığına armağan. Bunu da zaten bütün dünya biliyor. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı. Son olarak Demir, Türk Ocağı Şiiri’ni okuyarak konuşmasını sonlandırdı. Demir’in ardından konuşan Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nin yeni Başkanı Mustafa Arh, “ Bundan sonra aynı ruh ve disiplinle devam edeceğime ant içerim” dedi.

ANDIMIZ OKUNDU

Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından Öğrenci Andı’nın tekrar okullara okutulma kararını iptal etmesi tartışmalara neden olmuştu. Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Başkanı Yücel Alpay Demir de konuya ilişkin basın açıklaması yayınlamış karara tepki göstermişti. Bugün gerçekleştirilen Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nin 17 Olağan Kongresi öncesinde ise Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından andımız okundu. 23 Nisan İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi Alparslan Sarman’ın okuduğu andımıza tüm salon ayakta eşlik etti.

MUSTAFA ARHA’NIN LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

Mustafa Arha

Sezin Türkkal

Taner Çetinkaya

Şenol Karamus

Mustafa Çatalkaya

Aydan Aysen Ay

Aysel Yılmaz Çetin

DENETİM KURULU ASİL LİSTE

Aslan Deniz

Fetilay Kurt

Olgun Peker

ÜST KURUL DELEGELERİ

Sezin Türkkal

Emel Koçoğlu

Hanife Serindere

HARS HEYETİ

Başkan; Yücel Alpay Demir

M. Eren Elmalı

Süleyman Pekin

Fatma Gülşen

Numan Uysal

Mustafa Atalay

Osman Özmen

Mehmet Ali Karadaşlı

Muharrem Demirkol

Gazi Ceylan Uçgun

Fikret Hocaoğlu

İsmail Yıldızdoğan

Tekin Yeken

Gürkan Uysal

Serdar Filiz

Feyzullah Divli

Erkan Büyüksökmen

Filiz Kıymaz

Tuğrul Gök

Canan Cibelik

Çetin Gürol

M. Taylan Katak

Mahmut Erkmen

Mahmut Akgün

Kutlay Yediel