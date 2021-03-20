Başkan Hürriyet şampiyon kardeşleri ağırladı

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, 2016 yılında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda milli takımımızla birlikte şampiyon olan Emre Şahin ve 2017 yılında Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan kadrodaki Yunus Şahin’i makamında ağırladı.
MİLLİ FORMA HEDİYE ETTİLER
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve Futbol Antrenörü Hüseyin Uzun’un da hazır bulunduğu ziyarette Emre ve Yunus kardeşler, arkasında ‘Fatma Kaplan Hürriyet’ yazılı 41 numaralı Milli Takım formasını Başkan Hürriyet’e hediye etti. Hürriyet, elde ettikleri şampiyonluklarla herkesi gururlandıran Emre ve Yunus kardeşleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.