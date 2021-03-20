Hürriyet, Tuzlukçu Belediye Başkanı Akboğa'yı makamında ağırladı

Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa, İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Akboğa, başta tarımsal üretim hamleleri olmak üzere Tuzlukçu’da yapılan projelerle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Hürriyet, üretimi desteklemek adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Akboğa’yı tebrik etti.

ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK

İlçedeki kaynakları doğru kullanmak, vatandaşları üretime katmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak adına benzer projelerin İzmit’te de hayata geçirildiğine dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yerli üreticiyi desteklemek, tarımsal kalkınmayı sağlamak ve alternatif geçim kaynakları oluşturmak için yapılan her projenin destekçisi olacaklarını kaydetti.