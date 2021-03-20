İzmit Belediyesi atık toplama çalışmalarını sıkı tutuyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Geri dönüşüm çalışmalarına vatandaşlardan büyük destek gören İzmit Belediyesi atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık 600 litre bitkisel atık yağ, 1,5 ton e-atık ve 300 kilo pil toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su ve toprak kirliliğine yol açtığının altını çizdi.

HER ATIK KENDİ KUTUSUNA

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ofis ve işyerlerine iç mekan kutuları yerleştiren İzmit Belediyesi ekipleri geri dönüşümlü çöplerin ayrıştırılması amacıyla her atığın kendi kutusuna atılmasını hedefliyor. Okul, işyeri ve ofislerde kağıt, karton, plastik ve cam gibi atıkları belirlenen günlerde toplayarak yeniden değerlendirilmesini sağlayan ve son bir ayda yaklaşık 400 adet atık kutusu dağıttıklarını belirten yetkililer ihtiyaç olan noktalara dağıtımın devam edeceğini de belirtti.

ATIĞINI VER, HEDİYENİ AL

Halkın geri dönüşüme katılımını artırmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, okullarda ambalaj atığı toplama kampanyasına da son hızıyla devam ediyor. Okullardan elde edilen ambalaj atıkları eğitime malzeme desteği olarak geri dönüyor. Ambalaj atığı toplama sisteminin okullar arasında bir bağlantı kurarak geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Son iki yılda geri dönüşüm sayesinde 2 bin 800 paket A4 kağıdı, 2 yazıcı, 1 masaüstü bilgisayar ve 1 laptop dağıtıldı.

KONTEYNERLER DEĞİŞİYOR

İzmit Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalle muhtarlıkları, okullar, işyerleri, market, kamu kurum ve kuruluşlarına ise 3 bin 535 adet pil kutusu dağıtıldı. Pil kutusu talep eden vatandaşlar da 318 00 00 numaralı telefonu arayarak istek yapabilir. Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri öte yandan zamanla tahrip olan geri dönüşüm konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. Tepecik, Kemalpaşa, Hacı Hızır, Malta, Ayazma ve Yahya Kaptan mahallerine 50 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştiren belediye son bir yılda toplam 300 geri dönüşüm konteyneri dağıttı.