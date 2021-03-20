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20 Mar 2021 - 20:43- Gündem G: 20 Mar 2021 - 20:47

Vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Mart Cumartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarındaki artış ise devam etti. Bugün 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 959’a yükseldi.

Bugün toplam 190 bin 129 test yapıldı. Semptom gösteren 958 kişiyle birlikte toplam 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi.

Bugün iyileşen 18 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 807 bin 572’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 538 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

20 Mar 2021 - 20:43 - Gündem

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