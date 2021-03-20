Kadınlar: "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde açıklamalarda bulundu. Açıklamaya platform temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı katıldı. Eyleme çok sayıda çevik kuvvetin de katılması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili yapılan açıklamalarda CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da sessiz kalmayarak,"Biz asla ve asla ne bu sözleşmede ne yaşam alanlarımızda hak ve eşitliğimizden vazgeçmeyeceğimize arkadaşlarımızla birlikle meydanlarda haykırmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki kadın mıdır kız mıdır bilinmez diye söylemleri kadın cinayetlerinin artmasına sebeb oldu" diyerek destek verdi.

"BU KARARI TEK BİR KİŞİ ALDI"

Platform adına açıklama yapan Tuana Gençer,"Dün gece yarısı resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararı ile aniden kadınları koruyacak ve yaşatacak İstanbul Sözleşmesinden fesih kararı alındığını öğrendik. Bu kararı, tek bir kişi kendi başına aldı. O sözleşmeyi imzalatanlar biziz, mücadelemizle adım adım kadınların yaşam hakkı mücadelesini bu ülkenin meydanlarına kazıyan biziz. Siz bu kararı geri çekeceksiniz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

İstanbul Sözleşmesi kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik etkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yürütülmesini ve mevcut şiddetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan çerçeve bir sözleşmedir. Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül politikalar üretmeyi ve devletin bu politikaları etkin yürütmesini ve uygulamasını amaçlar.

"3433 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

2008 yılından beri bu güne kadar bu ülkede kaç kadın öldürüldü? 3433 Kadın! 3433 Kadın sadece ve sadece boşanmak istediği için, çalışmak istediği için, okumak istediği ya da evlenmek istemediği yani kendi hayatında dair kendi kararlarını almak istediği için bir erkek tarafından öldürüldü. Sayısını belirleyemediğimiz kadar çok kadın arkadaşımız her türlü şiddet ve tacize maruz kaldı. Bu süreçte kadın cinayetlerinde azalmanın görüldüğü tek yılın 2011 yılı olması tesadüf değildir.

"HAKLARIMIZ İÇİN YAN YANAYIZ"

2011 yılında etkin politikalar uygulanarak kadın cinayetlerinin önüne geçilebileceğini ve kadına yönelik şiddetin durdurulabileceğini gördük. Bundan sonraki seneler de de İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin uygulansaydı kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin azalabileceğini biliyoruz. Biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak yıllardır hastane ve adliye koridorlarında, üniversitelerde, iş yerlerinde, meydanlarda yani hayatın her alanında İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için, haklarımız için yan yana mücadele ediyoruz.

"KARARI GERİ ÇEK SÖZLEŞMEYİ UYGULA"

Siz milyonlarca kadını yok sayamazsınız, milyonlarca kadını evlere kapatamaz, sokaklardan ve meydanlardan silemezsiniz. Milyonlarca kadını susturamazsınız! Biz dünyanın yarısıyız. Kadınları korumakla mükellef olan devlet yetkilileri dün gece İstanbul sözleşmesini fesih kararı aldı. Sözleşmenin hazırlanma dâhil olan kadınlar olarak biz sözleşmenin fesih kararını kabul etmiyoruz. Kararı geri çek sözleşmeyi uygula" dedi.