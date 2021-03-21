Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Ömer Faruk Gerginoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Mutlu,"Bir sosyal medya mesajı nedeniyle 90 bin hemşerimizin iradesini yok sayan anlayış bugünlerde her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize vurulmuş bir darbedir. Siyaset kanallarını tıkamak bu ülkeye faydadan çok zarar getirir" dedi.
21 Mar 2021 - 11:28- Siyaset Güncelleme: 21 Mar 2021 - 11:31
Mutlu: "90 bin hemşerimizin iradesi yok sayıldı"
Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gerginoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili,"90 bin hemşerimizin iradesini yok sayan anlayış" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Selocan - ne yapacaklardı zafer bey aferin mi diyeceklerdi seninde bıçağn iki tarafıda kesiyor sen kalmıştın pkk yı savunmadık sende girdin araya yazıklar olsun diyorum
hl - vay be ALLAH hdpkk savunacak kadar alçaltmasın ne günlere kaldık bu yüzden duamız ALLAHım kalplerimizi imanımız üzerine sabit tut,nefsani yollara çevirme.....
Cennet - Sırf muhalefet olmak için HDP yi korumak mı pes artık.. Erbakan'ın olsa "hadi oradan" derdi!!!
Brave Heart - şimdi bunlar milli görüşcü öylemi.şeytan bunları şaşırtmış beyinsizler sürüsü.neleri savunur hale gelmişler.boşuna namaz kılıyı yorsunuz.sizi gibiler için verdiğimiz şehitlere yazık.merak etmeyin cehennem zalimleri bekliyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.