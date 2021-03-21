Mutlu: "90 bin hemşerimizin iradesi yok sayıldı"

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Ömer Faruk Gerginoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Mutlu,"Bir sosyal medya mesajı nedeniyle 90 bin hemşerimizin iradesini yok sayan anlayış bugünlerde her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize vurulmuş bir darbedir. Siyaset kanallarını tıkamak bu ülkeye faydadan çok zarar getirir" dedi.