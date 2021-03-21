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21 Mar 2021 - 11:28- Siyaset G: 21 Mar 2021 - 11:31

Mutlu: "90 bin hemşerimizin iradesi yok sayıldı"

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gerginoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili,"90 bin hemşerimizin iradesini yok sayan anlayış" dedi.

Dilara Polat
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Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, geçtiğimiz günlerde HDP Milletvekili Ömer Faruk Gerginoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Mutlu,"Bir sosyal medya mesajı nedeniyle 90 bin hemşerimizin iradesini yok sayan anlayış bugünlerde her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize vurulmuş bir darbedir. Siyaset kanallarını tıkamak bu ülkeye faydadan çok zarar getirir" dedi.

21 Mar 2021 - 11:28 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Selocan - ne yapacaklardı zafer bey aferin mi diyeceklerdi seninde bıçağn iki tarafıda kesiyor sen kalmıştın pkk yı savunmadık sende girdin araya yazıklar olsun diyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 13:15
03

hl - vay be ALLAH hdpkk savunacak kadar alçaltmasın ne günlere kaldık bu yüzden duamız ALLAHım kalplerimizi imanımız üzerine sabit tut,nefsani yollara çevirme.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 12:53
02

Cennet - Sırf muhalefet olmak için HDP yi korumak mı pes artık.. Erbakan'ın olsa "hadi oradan" derdi!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 12:47
01

Brave Heart - şimdi bunlar milli görüşcü öylemi.şeytan bunları şaşırtmış beyinsizler sürüsü.neleri savunur hale gelmişler.boşuna namaz kılıyı yorsunuz.sizi gibiler için verdiğimiz şehitlere yazık.merak etmeyin cehennem zalimleri bekliyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 11:59
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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