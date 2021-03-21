Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Mar 2021 - 12:37- Spor G: 21 Mar 2021 - 12:39

Kağıtspor Espor, Süper Ligde mücadele etmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Espor, kurduğu profesyonel erkek Zula Takımı ile Galatasaray'ın da bulunduğu Zula Süper Lig 7. Sezonu’nda mücadele edecek.
mask

E-Spor aktivitelerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor Kulübü, profesyonel erkek Zula Takımı’nı kurdu. 20 Mart Cumartesi günü dijital ortamda Türkiye'nin en iyi 10 Zula erkek takımının kıyasıya mücadele etmeye başlayan ‘Zula Süper Lig 7. Sezonu’nda Kağıtspor Espor Erkek Zula Takımı da yarışıyor. Kağıtspor Espor Erkek Zula Takımı, Zula Süper Lig (ZSL) 7. Sezonu için hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray, Wildcast, Digital Athletics ve ABB Aski Espor Kulüpleri'nin de katılacağı platformda zorlu mücadeleler verecek.

İLK MÜSABAKA BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Kağıtspor Espor ‘Zula Süper Lig 7. Sezonu’nda zorlu rakip Bornova Anadolu Lisesi Espor takımıyla karşı karşıya geldi. Zorlu rakip karşısında üstün bir oyun oynayan Kağıtsğor Espor mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 ZULA ERKEK TAKIMI İLE MÜCADELE

7’den 70’e herkesi spora alıştırmak için başlattığı “Spor Kenti Kocaeli” projesiyle, bugüne kadar sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle, tüm dünyada ve Türkiye’de dijital ortamda gün geçtikçe yoğun ilgi gören e-spor aktivitelerinde yer almak üzere Kağıtspor Espor branşı kurularak yeni bir adım daha atıldı. Kocaeli’nin köklü ve binlerce başarıya sahip Kağıtspor Kulübü bünyesinde hizmet verecek olan espor branşında, 20 Mart tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ‘Zula Süper Lig 7. Sezonu’nda profesyonel Zula Erkek Takımı ile mücadele edilecek. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde Kağıtspor Espor, Türkiye’nin en iyi 10 Zula Erkek Takımı ile kıyasıya yarışacak.

TAKIMIN KADROSU TECRÜBELİ İSİMLERLE KURULU

Çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen ligde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken, Kağıtspor Espor Kulübü lige 5 as ve 1 yedek oyuncuyla katılacak. Zula Erkek Takımı şu isimlerden oluştu:

Muhittin "KBB`Jaxis" Eren

Erdem "KBB`KeeVz+" Şentürk

Oğuz "KBB`Syhtlex" Hekimoğlu

Mehmet "KBB`Always?" Örskıran

Emirhan "KBB`xon1e" Uçan

Tamer "KBB`taMMy" Tahtalı

M. Emre ''Major'' Yiğittekin (Koç) oyuncularıyla şampiyonluk için mücadele edecek.

ZULA AKADEMİ İÇİN DE KADRO OLUŞUYOR 

Zula Rekabet Turnuvası'nda yarışacak takım için de kadro oluşturma çalışmalarına başlayan Kağıtspor  Espor Kulübü, takımda yer almak isteyenlere sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşılmasını belirtti. Spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, bir çatı altında buluşturacak Kağıtspor Espor , takımda yer almak isteyenlerin “https://twitter.com/kagitsporespor”, "https://www.instagram.com/kagitsporespor/?hl=tr" adresleri üzerinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

ZULA SÜPER LİG, 7. SEZON BAŞLADI

Zula arenasının birbirinden güçlü ve profesyonel takımlarına ev sahipliği yapan Zula Süper Lig, 7. Sezon ile 20 Mart Cumartesi günü Zula severlerin karşısına çıktı. 9 hafta sürecek 90 maçlık maratonda tüm maçlar, cumartesi ve pazar günleri 14:00 - 21:00 arasında Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı aktarılıyor. 7. Sezon'da, lig boyunca, KBB Kağıtspor Espor, Galatasaray, ABB Aski Espor, fastPay Wildcats, İstanbul Espor Kulübü, Çamlıca Espor, Gamers of Future, Sangal Esports, Digital Athletics ve BAL Espor takımları takımları kıyasıya mücadele edecek. Lig formatında, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 7. Sezonu'nda adrenalin zirveye çıkacak.

 

# Kocaeli, İstanbul, Büyükşehir

21 Mar 2021 - 12:37 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Babadan kıza miras; boksörlük mask
Babadan kıza miras; boksörlük
Bahattin: Taraftarımız  yüreğini ferah tutsun mask
Bahattin: Taraftarımız  yüreğini ferah tutsun
Bıyık: Gençleri hep destekleyeceğiz mask
Bıyık: Gençleri hep destekleyeceğiz
Akçay: Takımı Play-Off  maçlarına göre hazırlıyoruz mask
Akçay: Takımı Play-Off  maçlarına göre hazırlıyoruz
Baba olacağını ünlü yıldızdan öğrendi mask
Baba olacağını ünlü yıldızdan öğrendi
Kocaelispor’da kongre  yapmak bugün zor mask
Kocaelispor’da kongre  yapmak bugün zor
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar” mask
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı mask
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
3 çocuk babası koronavirüse yenildi mask
3 çocuk babası koronavirüse yenildi

GALERİ

FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL