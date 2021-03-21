Bornoz kuşağı ile intihar etti! 3 ay önce evlenmişti...

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya’da ikamet eden ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Beyza Nur Fidan (22), evinin banyosunda bornozun kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdi. Eve çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fidan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Fidan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken yaklaşık 3 ay önce Ömer Fidan ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ömer Fidan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşamına son veren Beyza Nur Fidan’ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.