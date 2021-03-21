Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Mar 2021 - 12:41- Gündem G: 21 Mar 2021 - 12:43

Down Sendromlu Ceren’in gelinlik hayali gerçek oldu

Gelinlik giymeyi çok isteyen down sendromlu Mediha Ceren Görgün’ün hayali İzmit Belediyesinin Dost Eller Mağazası’nda gerçeğe dönüştü
mask

Sosyal belediyecilik kapsamında birçok kişinin hayatına dokunan İzmit Belediyesi, bu sefer de 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Down sendromlu Ceren için seferber oldu. Mediha Ceren Görgün’ün annesi Tenzile Görgün, kızının gelinlik giyme hayali olduğunu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletti. Anne Görgün’ün talebiyle harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mediha Ceren’in en özel hayalini Dost Eller Mağazası’nda gerçeğe dönüştürdü. 

ANNE ÇOK DUYGULANDI

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile evlenmek isteyen çiftlere destek olan İzmit Belediyesi Dost Eller Mağazası bu kez Ceren’i de gülümsetti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelinlik seçme, hazırlanma ve fotoğraf çekimi süreçleriyle Ceren’e unutamayacağı mutluluk yaşattı. Kızını gelinlikler içinde gören anne Görgün ise duygusal anlar yaşadı. Özel vatandaşlarını çok kıymetli gören İzmit Belediyesi farklılıkların hastalık değil, zenginlik olduğuna bir kez daha dikkat çekti.
# İzmit, destek

21 Mar 2021 - 12:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kadınlar: "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula" mask
Kadınlar: "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula"
İzmit Belediyesi atık toplama çalışmalarını sıkı tutuyor mask
İzmit Belediyesi atık toplama çalışmalarını sıkı tutuyor
Hürriyet, Tuzlukçu Belediye Başkanı Akboğa'yı makamında ağırladı mask
Hürriyet, Tuzlukçu Belediye Başkanı Akboğa'yı makamında ağırladı
Başkan Hürriyet şampiyon kardeşleri ağırladı mask
Başkan Hürriyet şampiyon kardeşleri ağırladı
Hürriyet, özel çocuklarla hayallerini resmetti mask
Hürriyet, özel çocuklarla hayallerini resmetti
Camcı: İstanbul Sözleşmesi'nin neyinden rahatsız oldunuz? mask
Camcı: İstanbul Sözleşmesi'nin neyinden rahatsız oldunuz?
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar” mask
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı mask
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
3 çocuk babası koronavirüse yenildi mask
3 çocuk babası koronavirüse yenildi

GALERİ

FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL