Down Sendromlu Ceren’in gelinlik hayali gerçek oldu

Sosyal belediyecilik kapsamında birçok kişinin hayatına dokunan İzmit Belediyesi, bu sefer de 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Down sendromlu Ceren için seferber oldu. Mediha Ceren Görgün’ün annesi Tenzile Görgün, kızının gelinlik giyme hayali olduğunu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletti. Anne Görgün’ün talebiyle harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mediha Ceren’in en özel hayalini Dost Eller Mağazası’nda gerçeğe dönüştürdü.

ANNE ÇOK DUYGULANDI

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile evlenmek isteyen çiftlere destek olan İzmit Belediyesi Dost Eller Mağazası bu kez Ceren’i de gülümsetti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelinlik seçme, hazırlanma ve fotoğraf çekimi süreçleriyle Ceren’e unutamayacağı mutluluk yaşattı. Kızını gelinlikler içinde gören anne Görgün ise duygusal anlar yaşadı. Özel vatandaşlarını çok kıymetli gören İzmit Belediyesi farklılıkların hastalık değil, zenginlik olduğuna bir kez daha dikkat çekti.