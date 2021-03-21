Andız, “Hesaplaşma olmadan hellaşme olmayacak”

Geçtiğimiz ay 28 yaşındaki CHP Kartepe Belediye Meclis üyesi Tugay Adak işsizlik nedeni ile köprüden atlayarak intihar etmişti. Adak'ın intiharının sebebi olarak parti büyüklerini gösteren bir çok genç, partiden istifa etmişti. CHP 'de kapanmayan derin bir yara açan Adak'ın intiharının 40’ıncı gününde Kartepe Sarımeşe'deki evinde mevlit okutuldu. CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Andız ise dün akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
UNUTTULDU ZANNEDENLERE
Andız, yaptığı paylaşımda, "Bugün 40’ıncı gün. Her şey unutuldu geçti bitti zannedenler, unutmasın ki hesaplaşma olmadan helalleşme olmayacak... Ve görevleri bittiğinde ellerini sıkan kimse olmasın diye her şeyi yapacağız kardeşim sana söz. Mekanın Cennet olsun aslanım..." sözlerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.