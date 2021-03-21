Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Mar 2021 - 13:23- Siyaset G: 21 Mar 2021 - 13:25

Andız, “Hesaplaşma olmadan hellaşme olmayacak”

CHP Kartepe Belediye Meclis üyesi Tugay Adak'ın intiharının 40’ıncı gününde sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Andız, “Hesaplaşma olmadan helalleşme olmayacak” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Geçtiğimiz ay 28 yaşındaki CHP Kartepe Belediye Meclis üyesi Tugay Adak işsizlik nedeni ile köprüden atlayarak intihar etmişti. Adak'ın intiharının sebebi olarak parti büyüklerini gösteren bir çok genç, partiden istifa etmişti. CHP 'de kapanmayan derin bir yara açan Adak'ın intiharının 40’ıncı gününde Kartepe Sarımeşe'deki evinde mevlit okutuldu. CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Andız ise dün akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

UNUTTULDU ZANNEDENLERE

Andız, yaptığı paylaşımda, "Bugün 40’ıncı gün. Her şey unutuldu geçti bitti zannedenler, unutmasın ki hesaplaşma olmadan helalleşme olmayacak... Ve görevleri bittiğinde ellerini sıkan kimse olmasın diye her şeyi yapacağız kardeşim sana söz. Mekanın Cennet olsun aslanım..." sözlerine yer verdi.

21 Mar 2021 - 13:23 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez” mask
"İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez”
Ellibeş’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması mask
Ellibeş’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması
"Vicdanı olan İstanbul sözleşmesinin neyinden rahatsızlık duyar?" mask
"Vicdanı olan İstanbul sözleşmesinin neyinden rahatsızlık duyar?"
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması! mask
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması!
Gergerlioğlu Kocaeli’ne bağlandı! “Kocaeli Milletvekiliyim” mask
Gergerlioğlu Kocaeli’ne bağlandı! “Kocaeli Milletvekiliyim”
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar” mask
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı mask
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki

GALERİ

FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL