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21 Mar 2021 - 15:54- Ekonomi G: 21 Mar 2021 - 15:55

2021-2022 dönemine ait şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2021-2022 pazarlama yılı için kotalar belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Buna göre, 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5’ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

NİŞASTA BAZLI

Şirketlere tahsis edilen, pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlenirken, özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

21 Mar 2021 - 15:54 - Ekonomi

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