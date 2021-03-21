AKP’den ayrılıp Gelecek İzmit’te başkan oldu

Genç yaşına karşın uzun süredir AKP İzmit İlçe gençlik kollarında görev alan Cem Dikmen istifa ederek Gelecek Partisi’ne üye oldu. İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar tarafından üyelik başvurusu kabul edilen Dikmen bir süredir boş bulunan gençlik kolları başkanlığına atandı. Gelecek Partisi ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dikmen, son dönemde sıkıntı ve memnuniyetsizliklerinin arttığını, kendisi gibi düşünen birçok arkadaşının ayrılma aşamasında olduğunu kaydetti. Yetki belgesini veren İlçe Başkanı Ömer Uçar da gençlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Devamı Gelecek” dedi.