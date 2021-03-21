GEBKİM MTAL Avrupalı oldu

Uzun süreli bir hazırlık aşamasından sonra yapılan başvuru sonrası müjdeli haber geldi. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, GEBKİM Vakfı koordinatörlüğünde Erasmus’a akredite olmayı başardı. Bu başarısı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Sanayi Odaları, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve büyük firmalar arasına adını yazdırdı. Erasmus Akreditasyonu, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki en prestijli başvurularından biri olarak, akredite kurumlara önemli avantajlar sağlıyor.

ARACI, ÇOK MUTLU

GEBKİM Vakfı’nın desteği ile öğrencilerine sunduğu olanaklar, mesleki eğitim ve bireysel gelişimlerine yönelik projeleri, laboratuvarları, Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi ile AB standartlarını çoktan yakalayan GEBKİM MTAL, Erasmus+ KA201 kapsamında Almanya ve İtalya ortaklı Virtual Reality Job Interview Training for Classroom isimli projesine de devam ediyor. GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM Vakfı koordinatörlüğünde GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Erasmus’a akredite olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

GURUR KAYNAĞI

GEBKİM MTAL’nin örnek eğitim vizyonunun Türkiye sınırlarını da aşarak AB’ye ulaşmasının ülkemiz adına da gurur kaynağı olduğunu dile getiren Aracı, “AB hedefi ile sürdürdüğümüz uzun soluklu bir çalışma sürecinin sonunda Erasmus Akreditasyon başvurumuzun başarıyla sonuçlanması ve GEBKİM’li sanayiciler olarak göz bebeğimiz olan GEBKİM MTAL’nin akredite olması son derece önemli kazanımlar sağlayacak.

KİMYA SEKTÖRÜ

Çalışma ve Proje Grubumuz tarafından yapılan toplantılar ve okulumuzda düzenlediğimiz Yönetim Çalıştayı’nda GEBKİM MTAL’nin Stratejileri ve Yol Haritasını belirledik. Amacımız kimya sektörüne küresel niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek. Öğretmen ve öğrencilerimize Avrupa yolunu açmak, AB’deki kurum, kuruluş ve okullarla ortak projeler geliştirerek ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Erasmus Akreditasyonu, bu hedeflerimizi destekleyecek çok önemli bir gelişme” diye konuştu.