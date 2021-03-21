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21 Mar 2021 - 15:58- Gündem G: 21 Mar 2021 - 15:59

Başkan Aygün, Metiner’i ağırladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gazi Meclis’te birlikte görev yaptığı siyaset dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Metiner’i Derince’de konuk etti
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün siyaset dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Mehmet Metiner’i Derince’de misafir etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekili olarak birlikte görev yaptığı Metiner’i konuk eden Başkan Aygün, ilk olarak Yelken Kafede’de gerçekleşen görüşmede ilçede devam eden projelerle bilgiler verdi. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği görüşmenin ardından Aygün ve Metiner, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu başkanlığında gerçekleşen Aylık Mahalle Başkanları Toplantısı’na katıldılar.

İSTİŞAREDE BULUNDU

İlçe genelindeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ayrıca 24 Mart Çarsamba günü Ankara'da gerçekleşecek 7. Olağan Büyük Kongre hakkında da istişareler yapıldı. Toplantının ardından Başkan Aygün ve Metiner, ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri gezerek, incelemelerde bulundu. Metiner’e ziyareti için teşekkür eden Başkan Aygün, tarımsal kalkınma projesine değinerek Taşköprü Aspir Yağı takdim etmeyi de ihmal etmedi.

“HİZMETLERDEN GURUR DUYDUM”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birlikte görev yaptıklarını belirten önceki dönem Milletvekili Mehmet Metiner de “TBMM çatısı altında birlikte vekil olarak bulunduğumuz Zeki Aygün’ün ilçesinde yaptığı hizmetlerden gurur duydum. Bu kadar kısa süreye sığdırdığı hizmetler her türlü takdirin üstünde. AK Parti belediyeciliği farklı ama Zeki Başkanımızın farkı da aşikar” dedi.

# Derince

21 Mar 2021 - 15:58 - Gündem

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