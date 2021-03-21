Alınan bilgiye göre Derince Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Umut Bakan ve Yusuf Özer darp edilerek yaralanırken ismi öğrenilemeyen bir kişi ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, darp edilerek yaralan Bakan ve Özer ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kavgaya karışarak olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
21 Mar 2021 - 15:59- Asayiş Güncelleme: 21 Mar 2021 - 16:01
Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı
Derince Mersincik Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp edilirken 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
21 Mar 2021 - 15:59 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.