Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Umut Bakan ve Yusuf Özer darp edilerek yaralanırken ismi öğrenilemeyen bir kişi ise bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, darp edilerek yaralan Bakan ve Özer ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kavgaya karışarak olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.