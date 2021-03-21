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21 Mar 2021 - 16:20- Spor G: 21 Mar 2021 - 16:22

Darıca, emin adımlarla play-off yolunda: 0-0
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Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., art arda puan kazanmaya devam ediyor. Dün ağrı’da, buz gibi havada, üst üste ikinci deplasmanından da puan alan Darıca, araya bir de iç saha galibiyeti sıkıştırınca Play-Off’taki yerini sağlamlaştırdı

SADECE İKİ SARI KART ÇIKTI

Dün Ağrı’da ilginç bir 90 dakika oynandı. Maçın tamamında dostluk hakim olurken, sadece iki sarı kart vardı. Kart yönünden de sessiz olan maç, gol sesi de yoktu, skorda sessiz kaldı. Darıca’da Samet ve Onuray sarı kart gördü, ev sahibinde kart gören bile yoktu. Maçın son yarım saatinde Ahmet Kutluer’in yerine Baha, çağrı’nın yerine Onuray, Selman’ın yerine Ahmet Özer, Berat’ın yerine de golcü Nebi oyuna alındı. Darıca perşembe günü Çengelköy takımın konuk edecek. 

21 Mar 2021 - 16:20 - Spor

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