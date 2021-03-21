Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Mar 2021 - 16:23- Siyaset G: 21 Mar 2021 - 16:25

DEVA’dan Nevruz mesajı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç yayınladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve kültür coğrafyamızın Nevruz Bayramı’nı kutladı
mask

Genel Başkanlığını Alibabacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı

Başkan Adem Koç mesajında, ‘Bugün kültür dünyamızın çok önemli bir kısmında yaklaşık beş bin yıllık bir gelenek coşku içinde kutlanıyor. Baharın gelişi ve Nevruz Bayramı nedeniyle Orta Asya’dan Mezopotamya’ya oradan Balkanlar’a kadar her yerde etkinlikler düzenleniyor. Bu bizim birliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük sembolüdür.

Başkan Adem Koç, “Nevruz, coğrafyamızda herkesçe paylaşılan ve baharın gelişini müjdeleyen en özel günlerden birisidir. İşte bu nedenle Nevruz Bayramı, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır.

2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, Dünya Nevruz Bayramını ilan etmiştir. Nevruz böylece bütün insanlığa mal olmuş, evrensel bir değer haline gelmiştir. Nevruz Bayramı’mız artık insanlığın, bir arada kardeşçe yaşamasının sembolüdür, yeniden baharı müjdeler...

İnşallah bugün, aramıza nifak sokmak isteyenlere en güzel cevabı Nevruz’la vereceğiz. Bu vesileyle, Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

# Kocaeli

21 Mar 2021 - 16:23 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’den ayrılıp Gelecek İzmit’te başkan oldu mask
AKP’den ayrılıp Gelecek İzmit’te başkan oldu
"İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez” mask
"İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez”
Ellibeş’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması mask
Ellibeş’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması
"Vicdanı olan İstanbul sözleşmesinin neyinden rahatsızlık duyar?" mask
"Vicdanı olan İstanbul sözleşmesinin neyinden rahatsızlık duyar?"
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması! mask
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması!
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar” mask
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı mask
Akçaray’da bir sonraki istasyon Conkbayırı
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki

GALERİ

FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez mask
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL