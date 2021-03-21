DEVA’dan Nevruz mesajı

Genel Başkanlığını Alibabacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı

Başkan Adem Koç mesajında, ‘Bugün kültür dünyamızın çok önemli bir kısmında yaklaşık beş bin yıllık bir gelenek coşku içinde kutlanıyor. Baharın gelişi ve Nevruz Bayramı nedeniyle Orta Asya’dan Mezopotamya’ya oradan Balkanlar’a kadar her yerde etkinlikler düzenleniyor. Bu bizim birliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük sembolüdür.

Başkan Adem Koç, “Nevruz, coğrafyamızda herkesçe paylaşılan ve baharın gelişini müjdeleyen en özel günlerden birisidir. İşte bu nedenle Nevruz Bayramı, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır.

2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, Dünya Nevruz Bayramını ilan etmiştir. Nevruz böylece bütün insanlığa mal olmuş, evrensel bir değer haline gelmiştir. Nevruz Bayramı’mız artık insanlığın, bir arada kardeşçe yaşamasının sembolüdür, yeniden baharı müjdeler...

İnşallah bugün, aramıza nifak sokmak isteyenlere en güzel cevabı Nevruz’la vereceğiz. Bu vesileyle, Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.