Hürriyet kadının olduğu her yerde

Kocaeli Kadın Platformu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla ayrılmasına ilişkin İzmit Yürüyüş Yolu’nda basın açıklaması yaptı. Kadına yönelik şiddete karşı her zaman en ön sırada olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Kocaeli CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile birlikte basın açıklamasına destek verdi.
KADINLARI YALNIZ BIRAKMADI
Yürüyüş Yolu’nda toplanan kadınlar Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına attıkları sloganlarla tepki gösterirdi. Basın açıklamasında kadınları yalnız bırakmayan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sloganlara eşlik etti. Kocaeli Kadın Platformu üyeleri basın açıklamasında yanlarında olarak kendilerine destek veren Hürriyet’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.