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21 Mar 2021 - 16:41- Siyaset G: 21 Mar 2021 - 16:43

Gergerlioğlu, “Beni tekrar gözaltına alabilirler”

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te bu sabah gözaltına alınmasının ardından, ifadesinin alınmasıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınma sürecini anlatan Gergerlioğlu, “Çok ahlaksızca bir gözaltı süreci yaşadık” dedi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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TBMM Genel Kurulu'nda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında bu sabah gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.  Emniyet ekibindeki sorgusunun ardından serbest bırakılan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Salih Gergerlioğlu tarafından çekilen videoda Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Nevrozuna gittiğini ve yeniden gözaltına alınabileceğini ifade etti. Gözaltına alınma sürecini anlatan Gergerlioğlu, “Çok ahlaksızca bir gözaltı süreci yaşadık” dedi.

“ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR”

Ömer Faruk Gergerlioğlu söz konusu paylaşımda, “Bugün sabah saatlerinde zorbalık, kurgu, yalan ve iftira ile gözaltına alındım. Ve az evvel serbest bırakıldım. Niye mi serbest bırakıldık? Hakkımızda kesinleşmiş bir hüküm var ama gözaltına alınmamın nedeni, meclisten çıkarılmam. Yani meclisten çıkmam için bir suç uyduruldu. İftira atmışlar, daha sonra beraat alan bir dava ile ilgili bir şey paylaşarak algı oluşturmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“NAMAZIMI KILMAMA ÖZÜR VERMEDİLER”

Sabahın köründe, gözaltına alındığını belirten Gergerlioğlu, “5 dakika durun namazımı kılalım Üstümü giyineyim, sonra gideriz” dedim. Ama büyük bir gayretle, gözaltına aldılar. ‘Karakolda kılarsın’ dediler. ‘Vakit dar’ dedim. İnsanca söyledim ama dinlemediler. Bir hamle yaparak koluma sarıldılar ve bizi koştur koştur asansöre getirdiler. Çekiştirdiler, darp ettiler. Merdivenden aşağıya inerken trabzanları tutamadım. Yine çekiştirdiler. Karga tulumba getirmeye çalıştılar. Başaramadılar. Yürüyerek polis otosuna bindik” dedi.

“ESRARENGİZ İŞLER DÖNDÜ”

İfade sürecinin tam bir skandal olduğunu ifade eden Milletvekili Gergerlioğlu, “Bana yapılanları anlattığım bölümü ifadeye yazdırmamı istemediler. ‘Git başka suç duyurusu’ yap dediler. Biz 6-7 saat bunun tartışmasını yaptık orada. Birisi benim ifademe müdahale etti, verdiğim ifadeyi sildirdi. Amirlerinden bir talimat alıyordu. ‘Sen sildiriyorsan, senin adını ve sicilini de tutanağa yazalım’ dedik. Ama yazdırmadı. Esrarengiz işler döndü. Orada bile avukat arkadaşlar hayatlarına görmedikleri bir olayı gördüklerini söylediler. İfadeye müdahalenin kabul edilemez olduğunu söylediler” şeklinde konuştu.

“DEVLET BAHÇELİ EMİR VERMİŞTİR”

Açıklamasının devamında Gergerlioğlu; “Çok ahlaksızca bir gözaltı süreci yaşadık. Meclis başkanı Şentop bunu organize etmiştir. Devlet Bahçeli emri vermiştir. Şak diye yapılmıştır. Ülkede bir yönetim ciddiyeti yoktur. Ülkede ne meclis başkanlığı var ne de meclis var. Meclis başkanı birilerinin emri ile yalan dolan iddialar ile vekilliği düşürüyor. Yazıklar olsun demekten başka bir şey demiyorum. Kolektif bir sahtekarlık vardır. Bile bile sahtekarca görüntüler kullandılar. Ve zulmettikleri bize bir başka zulüm daha yaşattılar. Tüm kamuoyu bu zulmü görüyor. Orta oyunu görüyorsunuz. Kamuoyu teslim olmayacak. Şu sahtekarların, şu utanmazların ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz.

TEKRAR GÖZALTINA ALABİLİRLER

Şu an Ankara Nevruzuna gidiyoruz. Bizim sesimizi kısamadılar. Uyduruk gözaltından sonra biz çıktık halkımız ile buluşmaya gidiyoruz. Belki beni tekrar gözaltına alabilirler. Ama biz son gücümüze kadar hakkı hakikati söylemeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

# Kocaeli

21 Mar 2021 - 16:41 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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