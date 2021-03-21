Gölcükpor’dan HAYAT belirtisi: 3-1

3. Lig 3. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Gölcükspor sezonun 26. maçında Ispartaspor’u konuk etti. Kırmızı siyahlılar için hayati önem taşıyan mücadeleyi Bilal Yener Arıca’nın 2 ve Barış’ın golleri ile 3-1 kazandı. Batman ve Erbaa’nın kaybetmesi ile aradaki farkı 3’e düşüren kırmızı siyahlılar ligde kalma umudunu korudu

YEDİK, 3 DAKİKA SONRA ATIK

Karşılaşmanın ilk yarısında Isparta ekibi 4 kez kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Bu topların 3’ünü Gökhan kurtarırken 28’deki gole bir şey yapamadı. Isparta’da Ömer Gültekin sağ çaprazdan çektiği şut ile topu filelere göndermesini bildi. (0-1) Yediği golden 3 dakika sonra Gölcükspor’un beraberlik golü geldi. Kaleci Onur Tekin atılan geri pasta topu uzaklaştıramadı. Onur’dan seken topu Barış kovaladı. Barış’ın pasında Yaner Arıcı sol ayağı ile topu ağlara gönderdi.

(1-1)

İKİNCİ YARI ÇOK İYİ FUTBOL

Devre 1-1 sona ererken Gölcükspor öne geçmek için tüm hatları ile yüklendi. 66. dakikada Gölcükspor’u öne geçiren gol geldi. Yunus’un ara pasına hareket eden Barış Şen kaleci Onur’dan önce topa dokundu ve sağ köşeye topu bıraktı. (2-1) 76’da Gölcükspor’un üçüncü golü geldi. Yener Arıca orta sahadan kazandığı topu Ali Mert’e bıraktı. Ali Mert kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ali Mert ceza sahasına sokulan Bilal Yener’e “Al da at” diye bir pas verdi ve Bilal için topu ağlara göndermek zor olmadı. (3-1)

EROK’A GİDİYORUZ

Kalan zaman diliminde başka gol olmadı ve Gölcükspor tamam mı devam mı maçında Ispartaspor’u 3-1 mağlup ederek var olma savaşını sürdürdü. Bu hafta Erbaa, Yalova, Arhavi ve Batman kaybetti. Puanını 25’e çıkaran Gölcükspor ligde kalma umudunu sürdürdü. Kırmızı siyahlılar bir sonraki maçını deplasmanda Erokspor ile oynayacak.

ESER KARDEŞLER’İN YEĞEN ACISI

Bu maç öncesindeGölcükspor Teknik Direktörü Eser Kardeşler’in abisinin oğlu 30 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat etti. Kardeşler, yeğeninin cenazesine katıldığı için kulübedeki yerini alamadı. Öte yandan takımın başarılı stoperlerinden Veli Ortakçı’nın maçın sonlarında ayak bileği döndü. Maça devam edemeyen Veli sedye ile maçı terk etti. Isparta’da Kerem rakibine kafa attığı için Deniz Kükrek tarafından direkt kırmızı kart gördü.