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21 Mar 2021 - 19:45- Gündem G: 21 Mar 2021 - 19:47

İzmit öğle yemeğinde Down Kafe’de buluşacak! 

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında engelli derneklerine kapılarını açan İzmit Belediyesi, down sendromlu bireylerin ürünlerini halka sunabilmesi için etkinlik düzenlerken, Down Kafe de pazartesi günü öğle saatinde kapılarını İzmitlilere açacak
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ve paydaşı olan engelli dernekleriyle birlikte etkinlik düzenleyecek. Pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan down sendromlu vatandaşların keyifli vakit geçireceği etkinlikte hazırladıkları ürünler halkın beğenisine sunulacak. Satışlardan elde edilecek gelir engelliler yararına kullanılacak. 

YEMEK SATIŞI YAPILACAK

İzmit Belediyesi Down Cafe’de yarın düzenlenecek etkinlikte açılacak stantlardan elde edilecek gelir Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği (KÖGBİRDER), Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇDER) , Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Tüm Engellileri Birleştirme Derneği ve İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Down Cafe personeli yararına kullanılacak. Etkinlikte Down Kafe 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kapılarını açacak. 

1 DEĞER, 1 DESTEK, 1 SEVGİ 

Mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlikte down sendromuna dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 1 simgeli yaka broşlarının dağıtımları gerçekleştirilecek. Programda pandemi kısıtlamaları sebebiyle sosyal hayata katılımları azalan ancak hayata en temiz ve sevgi dolu gözle bakan özel bireylerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri amacıyla İzmit Belediye Bandosu da mini bir konser verecek.

# Kocaeli, İzmit, destek

21 Mar 2021 - 19:45 - Gündem

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