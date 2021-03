21 Mar 2021 - 19:45- Gündem

İzmit öğle yemeğinde Down Kafe’de buluşacak!

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında engelli derneklerine kapılarını açan İzmit Belediyesi, down sendromlu bireylerin ürünlerini halka sunabilmesi için etkinlik düzenlerken, Down Kafe de pazartesi günü öğle saatinde kapılarını İzmitlilere açacak