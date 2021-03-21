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21 Mar 2021 - 19:46- Gündem G: 21 Mar 2021 - 19:48

Genç sporculardan Hürriyet’e çok özel kutlama

İzmit’i sporcu fabrikası yapma hedefiyle spora ve sporcuya büyük destek veren Başkan Hürriyet’e, İzmit Belediyespor’un genç sporcuları çektikleri teşekkür videosuyla çok özel bir doğum günü hediyesi verdi
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Geçmişte ülkenin sporcu kaynağı olan ve birçok spor branşında yetiştirdiği oyuncularla ülkemize onlarca yıldız kazandıran İzmit’e yeniden ‘sporcu fabrikası’ unvanı kazandırmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldikten sonra hem bünyesindeki hem de kentteki diğer kulüp ve sporculara büyük destek verdi. İzmit Belediyespor bünyesinde spor branşlarının sayısını arttırarak daha çok genç ve çocuğa spor yapma imkânı sağlayan Hürriyet’e, destek verdiği genç sporculardan doğum gününde çok özel bir hediye geldi. 

“SİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

İzmit Belediyespor’un 6-19 yaş arası futbol takımlarında forma giyen sporcular İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in doğum gününü hazırladıkları video mesajlarla kutladı. Sporcular hazırladıkları videoda, “İzmit’imizin sevilen başkanı, doğum gününüz kutlu olsun. Yanımızda olup bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman sizinle gülümseyen bir İzmit diliyorum”, “Güzel İzmit’imizin güzel başkanı, doğum gününüz kutlu olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum” mesajlarıyla Hürriyet’in doğum gününü kutladı. 

SPORCULARIN KALBİNİ FETHETTİ

“Yeniden Sporcu Fabrikası İzmit”, “Spor Kenti İzmit” parolalarıyla hareket ederek spora ve sporcuya verdiği değerle ön plana çıkan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in genç sporcuların kalbini fethettiğini ortaya koyan videolu teşekkür ve doğum günü kutlaması duygulu anlar yaşattı. Gençlerle etkili iletişim kurarak onları spora teşvik eden Hürriyet’in göreve gelmesinin ardından İzmit Belediyespor’a olan ilgi arttı. Branşları arttırarak 10 farklı branşta hizmet veren kulübün altyapılarında spor yapan gençlerin sayısı da, başarılı sonuçlar da geçmiş yıllara oranla artış gösterdi.  

İZMİT BELEDİYESPOR DA MUTLU

Başkan Hürriyet’in önderliğinde İzmit’in genç ve dinamik nüfusunu sportif faaliyetlere kazandıran İzmit Belediyespor, daha fazla genci sporun birleştirici gücünün etrafında topluyor. İzmit Belediyespor, gençlere sporun her alanında şans vererek sporun sosyalleşme, paylaşma, birlikte hareket etme, kazanma ve takım oyunu gibi duygularını aşılamaya devam ediyor. İzmit Belediyesinin kendilerine verdiği önemden mutluluk duyduklarını belirten gençler ve çocuklar ise kulüpte aile ortamı olduğunu vurguluyor. 

“YENİ BRANŞLAR KATACAĞIZ”

Doğum günü videosunda “Çok kıymetli başkanımız. Doğum gününüz kutlu ve mutlu olsun. Güzel İzmit’imiz için iyi ki varsınız. İzmit Belediyespor camiası olarak sizi çok seviyoruz” ifadeleriyle Başkan Hürriyet’in doğun gününü kutlayan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, spora daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. Erenkaya, “Göreve geldiğimizde 5 branşımız vardı. Daha çok gencimizi sporla buluşturmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için bu sayıyı 10’a yükselttik. İlerleyen zamanlarda yeni branşlar da açacağız.” dedi.

# İzmit, destek

21 Mar 2021 - 19:46 - Gündem

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