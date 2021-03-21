İzmit Belediyespor atletizmde hedef büyüttü

İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı, 2021 Turkcell Atletizm Süper Ligi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tamamı İzmitli olan 30 atletten oluşan İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı, geçtiğimiz yıl katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde ederek dikkatleri üzerine çekmişti. İzmitli kadın atletler temmuz ayındaki Turkcell Atletizm Süper Ligi’ne her gün antrenman yaparak iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

İLK YILDA ÖNEMLİ BAŞARI

2020 yılında kurulan İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı’nın sporcuları aynı yıl katıldıkları müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla beklentilerin üzerine çıktı. Başarılı sporcu Şeydanur Arslan, Seyfi Alanya Kış Atmalar Şampiyonası’nda disk atma kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken, Kırklareli Babaeski’de gerçekleştirilen 6. Çavuşköy Zafer Koşusunda Serra Sude Kökduman 1’inci, Elif Serbest ise 2’inci oldu. 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maraton müsabakalarında Merve Kanat cirit atma kategorisinde 5’inci, Hülya Bekmez disk atmada 4’üncü, Aleyna Koşar ise çekiç atmada 6. oldu.

SPORCULAR KÜRSÜYE ÇIKTI

İlk yılında Bursa’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi U18 Marmara Grubu’nu 4. Tamamlayan İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı’ndan Serra Kökduman aynı yarışta kendi yaş grubunda 3. olarak kürsüye çıktı. Kentimizi gururlandıran bir diğer sporcu Fatma Akkurt, İstanbul’da gerçekleşen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu. Takımın başarılı atletlerinden Hasnaa Boğahan ise 2020 yılında branşında altın madalyaları kimseye bırakmadı. Boğahan, Balıkesir’de yapılan 12. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu ve 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda Türkiye şampiyonu oldu.

HEDEF BU YIL İLK 3’E GİRMEK

İzmit’teki sporcu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek gençlere önemli bir fırsat veren İzmit Belediyespor, öz kaynaklarıyla kısa sürede başarıya yürüdü. İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı, haftanın 7 günü Yuvacık Kros Parkı’nda çalışmalarını sürdürüyor. 4 antrenör eşliğinde atma, atlama, mesafe kros ve yol koşuları ile sprint ana branşlarında yarışlara hazırlanan takım, 2021 Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde ilk 3’e girmeyi hedefliyor.

KISA SÜREDE GÜZEL İŞLER

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen kısa sürede güzel başarılara imza attıklarını belirten İzmit Belediyespor Kadın Atletizm Takımı Antrenörü Turgut Demirkıran, temmuz ayında yapılacak Atletizm Süper Ligi yarışlarına iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Demirkıran, kendilerine her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya da teşekkür etti.