Darıca haftalar sonra Play-Off’tan indi

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği zorlu Ağrı 1970 deplasmanına konuk oldu. İlk 5 mücadelesi veren sarı yeşilliler düşmeme mücadelesi verdiği rakibi ile golsüz berabere kaldı. Elde ettiği beraberlikle puanını 39’a çıkaran Darıca, İskenderun FK’nın kazanması ile Play-Off hattından indi ve haftayı altıncı sırada tamamladı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇENGELKÖYLE
25 Mart Perşembe günü ateş hattında yer alan Çengelköyspor’u konuk edecek olan Darıca Gençlerbirliği’nde bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlanacak. Sezonun bitimine 6 hafta kala hata yapmak istemeyen Darıca, Çengelköy maçının ardından Nazilli deplasmanına çıkacak. Ardından Yozgat’ı konuk edecek olan sarı yeşilliler Tekirdağ deplasmanı, Karaman Belediye iç saha maçı ve Büyükçekmece Tepecik deplasman maçları ile sezonu tamamlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.