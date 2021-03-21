Veli Ortakcı’dan iyi haberler bekleniyor

Gölcükspor’un başarılı stoperi Veli Ortakçı, 3-1 kazanılan Ispartaspor maçının son bölümlerinde sol dizinden sakatlanmıştı. Maça devam edemeyen Veli’nin Medar Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sonuçları bugün belli olacak olan futbolcunun darbeye bağlı hasar alan dizinde önemli bir sorunun olmaması için dua ediliyor. Veli’nin Covid-19 testi pozitif çıkmış ve karantina sürecinde forma giyemediği maçlarda Gölcükspor savunması hayli zorlanmıştı.