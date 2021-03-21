Galip Gündoğdu’nun kayınvalidesi vefat etti

Kocaelispor’un ve Darıca Gençlerbirliği’nin eski teknik direktörlerinden Galip Gündoğdu’nun kayınvalidesi Münevver Doruel vefat etti. Beynindeki tümör nedeni ile yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören Münevver Doruel 81 yaşındaydı. Samsun’daki aile kabristanlığına defnedilen merhumeye Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.