Gölcükspor’a ceza kapıda!

Kader maçlarına çıkan Gölcükspor, Ispartaspor karşısında sahadan 3-1’lik galibiyet çıkardı. Gölcük İlçe Stadı’nda oynanan maçta ateşi hayli yakından hisseden Gölcüklüler de maçı izledi. Kırmızı siyahlı kulüp cezayı göze alırken maçın temsilcisi de tribünlerdeki sayı fazlalığını tek tek not aldı. Gölcükspor’un PFDK’ya sevk edileceği, perşembe günü ise para cezası alacağına kesin gözü ile bakılıyor.