Semih Üstün de Isparta’ya yetmedi

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Semih Üstün, 3. Lig 3. Grup takımlarından Ispartaspor’un başarısı için forma giyiyor. Gölcükspor’un Ispartaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Semih takımının yenilgisini engelleyemedi. Orta sahada dinamik ve yüksek tempolu bir futbolcu olan Semih, Isparta ekibinin Play-Off’a kalacağına inandığını belirtti. 1999 İzmit doğumlu Semih futbola Kağıtspor’da başladı. Körfezspor, Hatayspor ve Osmaniyespor’da oynayan Semih’in 2. Lig’de 31, 3. Lig’de de 44 maçı bulunuyor. Genç futbolcu özellikle Körfez Futbol Kulübü’nde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.