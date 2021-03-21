Hakan Şimşek’e Körfezlilerden ziyaret

Ispartaspor Teknik Direktörü Hakan Şimşek, 2000-2001 sezonunda, ilimizi profesyonel liglerde başarı ile temsil eden ancak kirli siyaset nedeni ile yok edilen Körfez Spor Kulübü’nün formasını giymişti. Dönemin Türkiye’deki gözde santrforları arasında yer alan Hakan Şimşek teknik direktörlük kariyerine Ispartaspor’da devam ediyor.

DUYGUSAL SOHBET

Ispartaspor’un Gölcükspor ile oynadığı maç öncesi Şimşek’i, Körfez Spor Kulübü’nden eski takım arkadaşları Cengiz ve Hasan Furuncu, dönemin kulüp müdürü Ali Yenigün ve Körfez Spor Tribün Lideri Osman Sınmaz (Arap) ziyaret etti. Eski dostlarla hasret gideren ve bir süre ziyaretçileri ile sohbet eden Hakan Şimşek duygusal anlar yaşadı.

SOYUNMA ODASINDA GÖLCÜKSPOR’U KUTLADI

3-1 kaybettikleri maçın ardından Gölcükspor soyunma odasına gelerek kırmızı siyahlı takımı kutlayan Hakan Şimşek, Gölcükspor’un oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ile galibiyeti hak ettiğini belirtti. Aynı zamanda Süper Lig takımlarından Göztepe’deki Beykan Şimşek’in de babası olan Şimçek, Ispartaspor’un Play-Off’a kalması için var güçleri ile mücadele edeceklerini belirtti.