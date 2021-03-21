Vaka sayıları yükseldi! 5 ilden karantina kararı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 428 de yeni vaka tespit edildi. Böylece Türkiye’de toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti.

Artan vakalar sonrası vatandaşları uyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim” çağrısında bulundu.

Öte yandan bugün artan vakalar sonrası 5 ilde de karantina kararı alındı.

KASTAMONU

Salgının hızla arttığı Kastamonu'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 118,23'ten 197,41'e yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde 79,18 oran artışı ile rekor kıran Kastamonu'da karantina kararları da peş peşe gelmeye başladı. Kontrol altına alınamayan salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla merkeze bağlı Bük köyü Üyük mevkiinin ardından Taşköprü ilçesi Kaygınca köyü Sökü Mahallesi de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ağlı ilçesinde ise bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Nedime Kaya İlkokulu Nedime Kaya Ortaokulu ve Nedime Kaya Anasınıfı'da eğitim ve öğretime 5 gün süreyle Hıfzıssıhha Kurulu karar uyarında ara verildi.

Ayrıca Daday ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda 1 ve 8. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Daday Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesinde ise 12. sınıflar hariç ara sınıflarda eğitim ve öğretime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Artan vakalar sonrasında Kastamonu Valiliği, vatandaşlara çağrıda bulunarak zaruri haller dışında sokağa çıkılmamasını istedi. Valilik, mutasyonlu virüsün yayılımıyla vaka sayısının Kastamonu'da çok yüksek seviyeye ulaştığı belirterek hareketliliğin azaltılması, evlerde ve tüm kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulmasını istedi.

ÇORUM

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve corona virüsü vakalarının pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Osmancık Kaymakamlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00’den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime Uzaktan Eğitimle devam edilmesine.

*Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

*Bu kararın bilgi için Çorum Valiliği ve Osmancık Kaymakamlığına, gereği için Osmancık Belediye Başkanlığına, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BİLECİK

Gölpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Kurul, artan vakaların ardından İncirliği köyüne bağlı 12 haneli Bostancılar Mahallesinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Kurul kararında, “Gölpazarı İlçesi İncirli Köyü Bostancılar Mahallesinde, corona virüsü salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci, 28’inci ve 72’nci maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 21 Mart 2021 saat 16.00 itibari ile sınırlandırılmıştır” denildi.

Karantina kararının ardından İncirli köyü Bostancılar Mahallesine giriş çıkışlar kısıtlanırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

VALİ SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise artan corona virüsü vakalarının ardından sosyal medya hesaplarından ev ziyaretleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Şentürk, “Kıymetli Bilecikli hemşehrilerimiz, iki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız corona virüsü vakaları tekrar yükselişe geçti. Kontrollü normalleşme sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gereken tedbiri elden bırakamayız. Maske, mesafe, temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

1 HAFTADA ORAN 32,92 ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasında yüksek riskli iller arasında turuncu listede yer alan Bilecikteki corona virüsü vakalarının bir önceki haftaya göre 100 binde 81,38den 32,92 artışla 114,30a yükseldiği görüldü.

BALIKESİR

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Elyapan Mahallesi, Corona virüsÜ vakalarında ve temaslı kişi sayısında artış yaşanması üzerine, Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını barikatla kapattı.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Bigadiç İlçemize bağlı Elyapan Mahallesi’nde corona virüsü vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı.

Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu’nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu’nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi’nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi.

Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu’nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

ÇANKIRI

Yapraklı ilçesine bağlı Kirliakça Köyünde corona virüsü vakalarında yaşanan artış nedeniyle toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir amaçlı karantina kararı alındı.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Yapraklı Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 görülen vakaların artması sebebiyle İlçemiz Kirliakça Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 21.03.2021 günü saat 22.00’den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir” denildi.

SAMSUN VAKALARDA BİRİNCİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesinden çıktı.

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan ile olan Samsunun yanı sıra Çok riskli il kategorisindeki Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer illerde de denetimler artırıldı.

6-12 Mart haftası verilerinde de Samsun; 458,53’lük oranla ülkede en çok vaka görülen il olmuştu.

KARADENİZ ZİRVEDE

Bakan Koca’nın açıkladığı il bazlı corona virüsü haritasında geçen haftaya göre Samsunun yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Çorum, Bayburt ve Artvinde artış, Sinop, Ordu ve Gümüşhanede iyileşme olduğu gözlendi. Son günlerde corona virüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, başlatılan dinamik denetim süreci sürüyor.

KISITLAMADA DENETİMLER

Bu arada uyarılara rağmen dün Samsun’da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Samsunda, polis ekipleri araç sürücülerini ve yolda gezen vatandaşları tek tek durdurup, HES kontrolü yaptı. Kadıköy Mahallesinde maskesiz köpek gezdiren gençlerin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polisi ekipleri, 2 gence de idari ceza işlemi uyguladı.