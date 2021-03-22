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22 Mar 2021 - 09:49- Siyaset G: 22 Mar 2021 - 09:58

Gelecek Kocaeli’den Çayırova’da esnaf turu

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Çayırova yönetimiyle birlikte gün boyu esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başaran ve ekibine sıcak ilgi gösteren bölge esnafı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Çayırova İlçe Başkanı Kağan Demirci, il başkan yardımcısı Yunus Küçükpolat, İlçe gençlik kolları başkanı Enez Giriş, ilçe kadın kolları başkanı Zeynep Karataş, ilçe sekreteri Nazlı Üstün ile birlikte Çayırova Fatih Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçe teşkilatında kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra sahaya inen başkan Başaran ziyaret ettiği esnaflarla sohbet etti. Uzun süre kapalı kalan, aldıkları kredileri çevirmekte güçlük çeken esnaf, kira ve vergi yükü altında ezildiklerini, açıklanan sözde destek paketlerinin içinin boş olduğunu, dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ettiler. Zaten var olan ekonomik krizin kötü yönetilen pandemi süreci nedeniyle büyük bir krize döndüğünü ifade eden başkan Başaran ise seçimleri ve sandığı işaret etti. Başaran, kısa sürede Çayırova’da partiyi tanıtan ve büyük ilgi gören Başkan Kağan Demirci ve yönetimini de kutlayıp, teşekkür etti.

# destek, Kocaeli

22 Mar 2021 - 09:49 - Siyaset

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