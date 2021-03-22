Başiskele’de evinizin arka kapısı doğaya açılıyor

Eşsiz doğal güzellikleriyle doğal millet bahçesi özelliği taşıyan Mavi Yeşil Başiskele’de kentin yeşil ve doğal dokusunu koruyan projeler hayat buluyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan, Başiskele’nin doğal güzelliklerine uygun ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, halkın doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri günübirlik mesire alanına bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Özlü’nün başkanlığında Koronavirüs salgınına rağmen tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı Döngel Vadisi Millet Bahçesi bölge sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Başiskeleli hemşehrilerinden olumlu dönüşler alan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Altınkent Vadisi Mesire Alanı’nda da çalışmalara başlarken kentin üçüncü millet bahçesini Damlar Mahallesi’ne yapıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN SOSYAL MEDYADAN KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Yine belediyenin kendi imkanlarıyla yapacağı Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nin projesi Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılırken, Başkan Özlü de geçen Cumartesi günü Damlar Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hemşehrilerine sürpriz yapan Başkan M. Yasin Özlü, katılımcı belediyecilik anlayışıyla Başiskeleli komşularının görüş ve önerilerini de aldı. Vatandaşların çoğunun da yorumlarla dikkatle istediği gibi doğal yapının korunacağı, doğal işlere imza atan bir projenin de öncesi vatandaşların da fikirleri böylece alınmış oldu.

DAMLAR VADİSİ MİLLET BAHÇESİ

Damlar Mahallesi Kocaorman Caddesi boyunca toplamda 141 bin 515 metrekarelik alanda Damlar Vadisi’nin doğal güzellikleri korunarak vatandaşların huzurlu ve ferah bir ortamda ailece güzel vakit geçirebilmeleri için Başiskele Belediyesi tarafından Damlar Vadisi Millet Bahçesi ilçeye kazandırılacak. İlçenin yeni millet bahçesinde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, yaklaşık 2 bin 500 metre yürüyüş parkuru, 162 m² kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 m² kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun kent mobilyaları, 61 adet piknik masası, 13 adet barbekü, 15 adet bank, 10 adet kütük masa-oturak takımı, 10 adet çeşme, ahşap kuş yuvaları ve 75m² WC olacak.

6 NİSAN’DA İHALE YAPILACAK

Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi yapımına ilişkin ihale açtı. 6 Nisan 2021 Salı günü saat 10.00'da yapılacak ihale, peyzaj sahaları tanzim işlerini içeriyor. Damlar Mahallesi Hacı Aslan Caddesi ile Şehit Ekrem Mahallesi Ayazma Caddesi arasında kalan bölgede yapılacak çalışmada işlerin yer tesliminden itibaren 210 takvim günü içinde tamamlanması isteniyor.