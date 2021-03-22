Dönel kavşağa görsel dokunuş  

Kocaeli’nin birçok noktasında ulaşıma nefes aldıracak kavşaklar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, kavşaklarda gerçekleştirdiği çevre düzenlemesiyle şehre hem yeşil alan hem de görsel zenginlik kazandırıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesinde inşa edilen kavşakta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapıldı.

YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU

Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde Hastane Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi’nin kesiştiği yerde inşa edilen dönel kavşakta çalışmalar tamamlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı şehre hem yeşil alan hem de görsel zenginlik kazandırmak için vakit kaybetmedi. Yapılan çevre düzenleme çalışması kapsamında alana 200 metre küp toprak serimi yapıldı.

YENİ BİTKİLER EKİLDİ

Ayrıca alana otomatik sulama sistemi yapıldı. Bitki olarak 850 adet taflan, 500 adet nandina, 48 adet top mazı, 6 adet ters dut, 6 adet alev çalısı ve 1 adet manolya dikildi.