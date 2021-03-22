Ziraat Katılım Bankasından Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine anlamlı destek!

Destek kapsamında, okulda kütüphane ve bilişim araçlarının bulunduğu bir çalışma alanı oluşturuldu. Açılış İlçe Milli Eğitim Protokolünün yanı sıra, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Ziraat Katılım Bankası Grup Başkanı Suat Tüccar, şube müdürleri ile bölge müdürlerinden oluşan bir heyetin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan okul Müdürü Nurdan KARBUZ, sadece bir kütüphane açılışı gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda kız öğrencilerin çok yönlü gelişimi için önemli bir adım attıklarını ve bu adımın atılmasına katkı sağlayan Ziraat Katılım Bankasına çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Ziraat Katılım Bankasının “Vefa Kütüphanesi” olarak adlandırdığı kütüphane zengin bir içeriğe sahip. Oluşturulan kütüphanede aynı zamanda, öğrencilerin yapacakları araştırma sonrasında, okuma grupları, toplantı, atölye çalışmaları gibi faaliyetleri gerçekleştirecekleri bilişim araçlarına sahip bir çalışma alanı da mevcut.