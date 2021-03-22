Destek kapsamında, okulda kütüphane ve bilişim araçlarının bulunduğu bir çalışma alanı oluşturuldu. Açılış İlçe Milli Eğitim Protokolünün yanı sıra, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Ziraat Katılım Bankası Grup Başkanı Suat Tüccar, şube müdürleri ile bölge müdürlerinden oluşan bir heyetin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan okul Müdürü Nurdan KARBUZ, sadece bir kütüphane açılışı gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda kız öğrencilerin çok yönlü gelişimi için önemli bir adım attıklarını ve bu adımın atılmasına katkı sağlayan Ziraat Katılım Bankasına çok teşekkür ettiklerini belirtti.
Ziraat Katılım Bankasının “Vefa Kütüphanesi” olarak adlandırdığı kütüphane zengin bir içeriğe sahip. Oluşturulan kütüphanede aynı zamanda, öğrencilerin yapacakları araştırma sonrasında, okuma grupları, toplantı, atölye çalışmaları gibi faaliyetleri gerçekleştirecekleri bilişim araçlarına sahip bir çalışma alanı da mevcut.
Ziraat Katılım Bankasından Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine anlamlı destek!
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlayan ve Kocaeli’nin en hızlı gelişim gösteren okulları arasında yer alan Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Ziraat Katılım Bankasından anlamlı bir destek geldi.
Destek kapsamında, okulda kütüphane ve bilişim araçlarının bulunduğu bir çalışma alanı oluşturuldu. Açılış İlçe Milli Eğitim Protokolünün yanı sıra, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Ziraat Katılım Bankası Grup Başkanı Suat Tüccar, şube müdürleri ile bölge müdürlerinden oluşan bir heyetin katılımı ile gerçekleşti. Açılışta konuşan okul Müdürü Nurdan KARBUZ, sadece bir kütüphane açılışı gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda kız öğrencilerin çok yönlü gelişimi için önemli bir adım attıklarını ve bu adımın atılmasına katkı sağlayan Ziraat Katılım Bankasına çok teşekkür ettiklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.