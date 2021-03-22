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22 Mar 2021 - 11:33- Eğitim G: 22 Mar 2021 - 11:36

Bilgi Köprüsü Montessori’den Huzurevi sakinlerine sürpriz
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokakta bulunan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını unutmadı. Huzurevinde yaşayan amca ve teyzelerine, onların resimlerini çizerek hediye etti. Pandeminin sevgi köprülüri kurmaya engel olmadığını gösterdi.

DUYGUSAL BAĞ, YÜREKLERİ ISITTI

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çocuklar Huzur Evinde yaşayan yaşlıların fotoğraflarını temin edip, bu fotoğraflara bakarak resimlerini çizdi. Mini sürprizler hazırladı. Buluşmaların ertelendiği bu zorlu günlerde onların yalnız olmadığı, hatırlandığı ve sevildikleri hissettirildi. Onlar için hazırlanan küçük sürprizler kurum yetkililerine teslim edilirken uzaktan da olsa kurulan bu duygusal bağ yürekleri ısıttı.

AMAÇ DEĞERLERİMİZİ YAŞATMAK

Montessori yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bu organizasyonun değerlerimizi yaşatmak adına yapıldığı belirtildi.
“Büyüklerimiz toplumsal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyan temel direklerimizdir. Amacımız değerlerimizi canlandırmak, çocuklarımızın vicdan ve merhamet duygusunun gelişimini desteklemektir. Ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplum hizmetine adamış yaşlılarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanmak onlarla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmaktır.” denildi.

# İzmit

22 Mar 2021 - 11:33 - Eğitim

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