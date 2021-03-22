2021-2022 dönemine ait  şeker kotaları belirlendi

Buna göre, 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 131 bin 625 ton oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5’ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.
NİŞASTA BAZLI
Şirketlere tahsis edilen, pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlenirken, özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.