Derince’de Efe, Rıdvan ve Ramazan yok

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Play-Off için var olma maçında ligde kalma mücadelesi veren Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Perşembe günkü kritik maç öncesi Derince ekibinde 3 futbolcu sakatlıkları nedeni ile sahadaki yerini alamayacak. Takımın başarılı stoperi Efe, orta saha oyuncularından Rıdvan Aykan ve kanat oyuncusu Ramazan Özkabak, Çankaya maçını tribünden izleyecek.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekibimiz son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Son karşılaşmasında mutlak geçirdiği Yeşilyurt ile 0-0 berabere kalan sarı lacivertlilerin kalan haftalarda ilk 5’te yer alabilmesi için Çankaya maçını kayıpsız geçmesi gerekiyor. Bu sezonun genelinde elleri ile 21 puanı rakibe bırakan Derince’nin hata lüksü kalmadı.

SEZON FİNALİNE GİRİLDİ

Ligin kalan haftalarında Fatsa, Kemer ve Diyarbekir deplasmanlarına çıkacak olan Belediye Derincespor sahasında Edirne, Of ve Payas’ı ağırlayacak. Özellikle Ofspor maçını Derince’nin kader maçı olacak. Rakiplerinin bir birleri ile maç yapacak olması da Derince’nin işine geliyor. Ancak Derince temsilcisi bu küçük avantajı düşünmüyor ve tüm maçlara 3 puan parolası ile hazırlanıyor.