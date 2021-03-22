Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Mar 2021 - 16:01- Gündem G: 22 Mar 2021 - 16:04

Kocaeli Barosu’ndan suç duyurusu “Karar yok hükmünde”

Kocaeli Barosu, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmesi ile ilgili Danıştay’a iptal davası açtı. Başvuru sonrası basın açıklaması yapan Kocaeli Barosu Başkanı, kararın yok hükmünde kaldığını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ BAROSUNDAN TEPKİ”

Karar sonrası ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepkilerden birisi de Kadın Başkanı olan Kocaeli Barosu’ndan geldi. Kocaeli Barosu, Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi iptal kararı için Danıştay’a iptal davası açtı. Dava başvurusu çıkışı basın açıklaması düzenleyen Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Kocaeli Barosu olarak, her geçen gün artan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha fazla tedbir alınmasını talep ederken; Resmi Gazete’de İstanbul Sözleşmesinden çekilme içerikli Cumhurbaşkanlığı kararıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Bu karar, Devletimizin artık kadınları şiddetten korumaya ve şiddeti önlemeye yönelik tedbirler almayacağının ilanıdır diyen Candemir, “Bu karar kadın katillerini daha da cesaretlendireceği gibi, risk altında yaşayan kadınları daha da korumasız bırakacaktır. İmzalanmasına öncülük ettiğimiz, yürütme kuruluna yıllarca başkanlık yaptığımız İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı Anayasamıza aykırı olması nedeniyle hukuken yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

“İNSAN HAKLARI İHLALİ”

Candemir sözlerinin devamında, “Kadınların “şiddetsiz hayat hakkı” dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez bir insan hakkıdır. İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı kadınların insan haklarının ihlali özelliğini taşımaktadır. Kocaeli Barosu olarak, anayasaya aykırı ve yok hükmünde olan Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali talepli davamızı tüm barolarımızla birlikte açtık. Şiddetsiz, eşit ve özgür bir gelecek için “ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” inancıyla mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
# İstanbul, Kocaeli

22 Mar 2021 - 16:01 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çenesuyu Tesisleri’nde  makineler bakımdan geçti mask
Çenesuyu Tesisleri’nde  makineler bakımdan geçti
Yarımca Ülkü Ocakları ve  velilerden Söğüt’e ziyaret mask
Yarımca Ülkü Ocakları ve  velilerden Söğüt’e ziyaret
Aygün, Teknofest’e katılacak olan  GTÜ öğrencilerini ağırladı mask
Aygün, Teknofest’e katılacak olan  GTÜ öğrencilerini ağırladı
“Kültürel miraslarımızı  gelecek kuşaklara aktaracağız” mask
“Kültürel miraslarımızı  gelecek kuşaklara aktaracağız”
Şehit Hüseyin Güldal  Ortaokulu’nun gurur günü mask
Şehit Hüseyin Güldal  Ortaokulu’nun gurur günü
‘İYİ Ekip’, Kandıralılar ile  Nevruz Bayramı’nı kutladı mask
‘İYİ Ekip’, Kandıralılar ile  Nevruz Bayramı’nı kutladı
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı mask
Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı
Eski belediye başkanının villasında yangın çıktı mask
Eski belediye başkanının villasında yangın çıktı

GALERİ

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL