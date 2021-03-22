Kocaeli Barosu’ndan suç duyurusu “Karar yok hükmünde”

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

“ KOCAELİ BAROSUNDAN TEPKİ”

Karar sonrası ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepkilerden birisi de Kadın Başkanı olan Kocaeli Barosu’ndan geldi. Kocaeli Barosu, Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi iptal kararı için Danıştay’a iptal davası açtı. Dava başvurusu çıkışı basın açıklaması düzenleyen Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Kocaeli Barosu olarak, her geçen gün artan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha fazla tedbir alınmasını talep ederken; Resmi Gazete’de İstanbul Sözleşmesinden çekilme içerikli Cumhurbaşkanlığı kararıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Bu karar, Devletimizin artık kadınları şiddetten korumaya ve şiddeti önlemeye yönelik tedbirler almayacağının ilanıdır diyen Candemir, “Bu karar kadın katillerini daha da cesaretlendireceği gibi, risk altında yaşayan kadınları daha da korumasız bırakacaktır. İmzalanmasına öncülük ettiğimiz, yürütme kuruluna yıllarca başkanlık yaptığımız İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı Anayasamıza aykırı olması nedeniyle hukuken yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

“İNSAN HAKLARI İHLALİ”

Candemir sözlerinin devamında, “Kadınların “şiddetsiz hayat hakkı” dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez bir insan hakkıdır. İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı kadınların insan haklarının ihlali özelliğini taşımaktadır. Kocaeli Barosu olarak, anayasaya aykırı ve yok hükmünde olan Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali talepli davamızı tüm barolarımızla birlikte açtık. Şiddetsiz, eşit ve özgür bir gelecek için “ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” inancıyla mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.